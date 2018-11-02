Украинцы выбирают два вида мяса – ассоциация
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Курятина и свинина занимают наиболее весомую долю в структуре потребления мяса украинцами. Об этом сообщает Ассоциация птицеводов, передает УНН.
По их данным, доля мяса птицы (в основном курятина) составляет — 49%, свинина — 40%, на остальные виды мяса приходится всего 11%.
В силу спроса, растет и производство мяса птицы. За первые 9 месяцев текущего года оно увеличилось на 4,3%.
Всего же за этот период в Украине произведено 1 млн 600 тыс. тонн различного мяса, что на 5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.
Помимо производства, вырос и экспорт мясных продуктов — на 26 тыс. тонн до 294 тыс. тонн в целом.
“Ключевой позицией отечественного экспорта является мясо птицы, доля которого составляет 83% или 244 тыс. тонн. В сравнении с прошлым годом экспорт мяса птицы увеличился на 15,1%. Наибольшим спросом украинское мясо пользуется сегодня в Нидерландах, Ираке, Словакии и Азербайджане”, — сообщили в Ассоциации.
Как уже сообщал УНН, крупнейший производитель и экспортер украинской курятины “МХП” стремится стать аналогом гигантов Brasil Foods и Tyson. Об этом британскому изданию Financial Times сообщил исполнительный директор Юрий Косюк.
В июле этого года “МХП” запустил вторую линию производства на Винницкой птицефабрике, заявив, что через полгода она станет крупнейшей птицефабрикой в мире.
Сегодня Украина в ТОП-10 мировых поставщиков курятины и в ТОП-3 — в странах ЕС.