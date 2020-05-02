В парке Днепра пытались установить флаг без разрешения

Правоохранители установили, что у мужчины, который намеревался установить флаг не было соответствующих разрешений, кроме этого, человек указанными действиями подвергал опасности себя и окружающих.

На месте происшествия обеспечивали охрану публичной безопасности и порядка 15 полицейских.

Напомним, в тот же день в Запорожье подростки сорвали государственный флаг, открыто уголовное производство.