В парке Днепра пытались установить флаг без разрешения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В пятницу около 12:00 на проспекте А. Поля в городе Днепр собрались около 50 человек, чтобы установить флаг на одну из сооружений, расположенном в парке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.
Правоохранители установили, что у мужчины, который намеревался установить флаг не было соответствующих разрешений, кроме этого, человек указанными действиями подвергал опасности себя и окружающих.
На месте происшествия обеспечивали охрану публичной безопасности и порядка 15 полицейских.
Напомним, в тот же день в Запорожье подростки сорвали государственный флаг, открыто уголовное производство.