У парку Дніпра намагалися встановити прапор без дозволу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У п'ятницю близько 12:00 на проспекті О. Поля у місті Дніпро зібралися близько 50 осіб, щоб встановити прапор на одну із споруд, яка розташована в парку. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну поліцію.
Правоохоронці встановили, що у чоловіка, який мав намір встановити прапор не було відповідних дозволів, крім цього чоловік вказаними діями наражав на небезпеку себе та оточуючих.
На місці події забезпечували охорону публічної безпеки та порядку 15 працівників поліції.
Нагадаємо, того ж дня у Запоріжжі підлітки зірвали державний прапор, відкрито кримінальне провадження.