У парку Дніпра намагалися встановити прапор без дозволу

Правоохоронці встановили, що у чоловіка, який мав намір встановити прапор не було відповідних дозволів, крім цього чоловік вказаними діями наражав на небезпеку себе та оточуючих.

На місці події забезпечували охорону публічної безпеки та порядку 15 працівників поліції.

Нагадаємо, того ж дня у Запоріжжі підлітки зірвали державний прапор, відкрито кримінальне провадження.