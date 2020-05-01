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У Запоріжжі підлітки зірвали державний прапор, відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 16542 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. За фактом публікації в соціальній мережі, щодо пошкодження державного прапору 3 підлітками, поліцейськими проведено перевірку. Усі особи, причетні до події, встановлені. Слідчим Олександрівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.

У Запоріжжі підлітки зірвали державний прапор, відкрито кримінальне провадження

1 травня у соціальній мережі Інстаграм з’явилось відео, на якому в місті Запоріжжя 2 підлітки зірвали державний прапор України зі флагштоку. Ця інформація також була поширена у засобах масової інформації.

Працівниками Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку та розпочато перевірку.

Поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Запорізькій області та за допомогою громадськості, встановили учасників події. Ними виявились мешканці Запоріжжя - двоє юнаків 2001 років народження та дівчина 2007 року народження. Обох зловмисників доставили до Олександрівського відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій.

Неповнолітню разом із матір’ю також запрошено до відділення поліції. З підлітком ювенальна превенція проводить профілактичні бесіди.

Правоохоронцями з’ясовано, що подія відбувалась 30 квітня на території Олександрівського району Запоріжжя. Двоє юнаків зірвали державний прапор зі флагштоку, а дівчина знімала правопорушення на мобільний телефон.

За даним фактом слідчим Олександрівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, біля ВР започаткували церемоніал вшанування державних символів.

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