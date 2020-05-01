В Запорожье подростки сорвали государственный флаг, открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По факту публикации в социальной сети о повреждении государственного флага 3 подростками полицейскими проведена проверка. Все лица, причастные к событию, установлены. Следственным Александровского отделения полиции открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
1 мая в социальной сети Инстаграм появилось видео, на котором в городе Запорожье 2 подростка сорвали государственный флаг Украины с флагштока. Эта информация также была распространена в средствах массовой информации.
Работниками Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области информацию о событии были внесены в журнал единого учета и начата проверка.
Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Запорожской области и с помощью общественности, установили участников события. Ими оказались жители Запорожья - двое юношей 2001 рождения и девушка 2007 года рождения. Оба злоумышленника доставлены в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий.
Несовершеннолетнюю вместе с матерью также пригласили в отделение полиции. С подростком ювенальная превенция проводит профилактические беседы.
Правоохранители выяснили, что событие происходило 30 апреля на территории Александровского района Запорожья. Двое юношей сорвали государственный флаг с флагштока, а девушка снимала правонарушения на мобильный телефон.
По данному факту следователем Александровского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, у ВР начали церемониал чествования государственных символов