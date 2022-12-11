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После победы Марокко и Франции на ЧМ-2022 фанаты вышли праздновать победу в центре Парижа: произошли столкновения с полицией

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Французская полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях в Париже, когда болельщики праздновали победы Франции и Марокко на Чемпионате мира, отправив их в полуфинал турнира.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Тысячи болельщиков заполнили знаменитую парижское авеню вскоре после матча между Марокко и Португалией, скандируя, размахивая флагами и сигналя среди большого количества полиции. Больше присоединилось к ним после победы Франции над Англией.

Видео из соцсетей показали, как люди громят магазины и драки с полицией. Некоторые пожары можно было увидеть на авеню де Фридланд близ Елисейских полей.

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