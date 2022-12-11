Після перемоги Марокко та Франції на ЧС-2022 фанати вийшли святкувати перемогу в центрі Парижа: відбулися сутички з поліцією

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Тисячі вболівальників заповнили знамениту паризьку авеню незабаром після матчу між Марокко та Португалією, скандуючи, розмахуючи прапорами та сигналячи серед великої кількості поліції. Більше приєдналося до них після перемоги Франції над Англією.

Відео із соцмереж показали, як люди громлять магазини та бійки з поліцією. Деякі пожежі також можна було побачити на авеню де Фрідланд поблизу Єлисейських полів.

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