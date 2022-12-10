Сенсаційний ЧС-2022: збірна Марокко обіграла Португалію, Роналду не зміг стримати сліз
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Збірна Марокко стала першою африканською командою, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу. Сьогодні команді вдалось здолати збірну Португалії, передає УНН.
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У чвертьфінальному матчі чемпіонату марокканці обіграли команду Португалії з рахунком 1:0.
У півфіналі збірна Марокко зіграє з переможцем матчу між командами Англії та Франції, який відбудеться сьогодні о 22:00.
Півфінальна зустріч за участю марокканців відбудеться 14 грудня на стадіоні "Ель-Байт" у Ель-Хаурі.
Додамо
Після поразки капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду залишив поле зі сльозами на очах.
Він вийшов на поле на 51-й хвилині матчу. Додамо, що вже у другій грі поспіль 37-річний форвард не потрапляв у стартовий склад.
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