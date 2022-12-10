Сенсационный ЧМ-2022: сборная Марокко обыграла Португалию, Роналду не смог сдержать слез
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу. Сегодня команде удалось одолеть сборную Португалии, передает УНН.
Детали
В четвертьфинальном матче чемпионата марокканцы обыграли команду Португалии со счетом 1:0.
В полуфинале сборная Марокко сыграет с победителем матча между командами Англии и Франции, который состоится сегодня в 22:00.
Полуфинальная встреча с участием марокканцев состоится 14 декабря на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.
Добавим
После поражения капитан сборной Португалии Криштиану Роналду покинул поле со слезами на глазах.
Он вышел на поле на 51-й минуте матча. Добавим, что уже во второй игре 37-летний форвард не попадал в стартовый состав.
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