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Кріштіану Роналду залишає "Манчестер Юнайтед": що відомо

Кріштіану Роналду залишає "Манчестер Юнайтед": що відомо

Київ • УНН

 • 1031318 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Футболіст Кріштіану Роналду покине "Манчестер Юнайтед" за обопільною згодою.  Про це йдеться у повідомленні клубу у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Кріштіану Роналду покине "Манчестер Юнайтед" за обопільною згодою, що набуде чинності негайно", - йдеться у заяві.

Клуб подякував футболісту за його величезний внесок протягом двох періодів на "Олд Траффорд" - 145 голів у 346 матчах, і побажав Роналду та його сім'ї добра в майбутньому.

"Усі в "Манчестер Юнайтед" зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Хега та спільній роботі для досягнення успіху на полі", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Також ЗМІ приводять реакцію Роналду на заяву клубу.

Футболіст сказав: "Після розмов з Манчестер Юнайтед ми взаємно домовилися розірвати наш контракт достроково. Я люблю "Манчестер Юнайтед" і люблю вболівальників, це ніколи не зміниться. Однак мені здається, що настав правильний час для пошуку нового виклику. Я бажаю команді успіхів у решті сезону та в майбутньому".

Ймовірно, у "МЮ" ухвалили таке рішення після вибухового інтерв’ю футболіста з Пірсом Морганом, у якому гравець сказав, що не поважає Тена Хега, і розкритикував власників клубу.

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