Криштиану Роналду покидает "Манчестер Юнайтед": что известно

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"Криштиану Роналду покинет "Манчестер Юнайтед" по обоюдному согласию, что вступит в силу немедленно", - говорится в заявлении.

Клуб поблагодарил футболиста за его огромный вклад в течение двух периодов на "Олд Траффорд" - 145 голов в 346 матчах, и пожелал Роналду и его семье добра в будущем.

"Все в "Манчестер Юнайтед" сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хега и совместной работе по достижению успеха на поле", - говорится в сообщении.

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Также СМИ приводят реакцию Роналду на заявление клуба.

Футболист сказал: "После разговоров с Манчестер Юнайтед мы взаимно договорились разорвать наш контракт досрочно. Я люблю "Манчестер Юнайтед" и люблю болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время для поиска нового вызова. Я желаю команде успехов в остальном сезоне и в будущем".

Вероятно, в "МЮ" приняли такое решение после взрывного интервью футболиста с Пирсом Морганом, в котором игрок сказал, что не уважает Тэна Хега, и раскритиковал владельцев клуба.