В Париже на фоне предстоящих протестов запретили блокады конвоев из-за акций COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полиция Парижа запретила блокирования дорог группам водителей, которые организовываются в Интернете против ограничений COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Ссылаясь на "риск нарушения общественного порядка", департамент полиции Парижа запретил протесты, направленные на блокирование дорог в столице, с пятницы по понедельник. Полиция примет меры по охране дорог и задержанию нарушителей.
Блокирование движения может привести к двум годам лишения свободы, штрафу в размере 4500 евро (более 144 тыс грн) и лишению водительских прав, говорится в сообщении полиции.
Онлайн-чаты во Франции призывают водителей приехать в Париж, начиная с вечера пятницы, и продолжить движение к столице Европейского Союза в Брюсселе в понедельник. Небольшие группы водителей отправились в среду из Байонны на атлантическом побережье Франции и Ниццы на Французской Ривьере с наклейками на автомобилях с надписью "Конвой свободы". Также сообщалось о выездах в других городах.
Во Франции в течение нескольких месяцев еженедельно проходят протесты против правил вакцинации и ограничений, связанных с вирусами, в частности со стороны ультраправых групп. В последнее время участие в акциях протеста уменьшилось. Подавляющее большинство взрослых французов вакцинированы против COVID-19.
Напомним
Несмотря на ежедневный прирост инфицированных в 300 тысяч человек власти Франции отменила маски на улице и ограничение по численности массовых мероприятий, сославшись на стабильную ситуацию в больницах