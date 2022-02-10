У Парижі на тлі майбутніх протестів заборонили блокади конвоїв через акції COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Поліція Парижа заборонила блокування доріг групам водіїв, які організовуються в Інтернеті проти обмежень COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Деталі
Посилаючись на «ризик порушення громадського порядку», департамент поліції Парижа заборонив протести, спрямовані на блокування доріг в столиці, з п’ятниці по понеділок. Поліція вживатиме заходів щодо охорони доріг та затримання порушників.
Блокування руху може призвести до двох років позбавлення волі, штрафу в розмірі 4500 євро (більше 144 тис грн) і позбавлення водійських прав, йдеться у повідомленні поліції.
Онлайн-чати у Франції закликають водіїв приїхати в Париж, починаючи з вечора п’ятниці, і продовжити рух до столиці Європейського Союзу в Брюсселі в понеділок. Невеликі групи водіїв вирушили в середу з Байонни на атлантичному узбережжі Франції та Ніцци на Французькій Рив’єрі з наклейками на автомобілях із написом «Конвой Свободи». Також повідомлялося про виїзди в інших містах.
У Франції протягом кількох місяців щотижня відбуваються протести проти правил вакцинації та обмежень, пов’язаних із вірусами, зокрема з боку ультраправих груп. Останнім часом участь у акціях протесту зменшилася. Переважна більшість дорослих французів вакциновані проти COVID-19.
Нагадаємо
Незважаючи на щоденний приріст інфікованих у 300 тисяч людей, влада Франції скасувала маски на вулиці та обмеження щодо чисельності масових заходів, пославшись на стабільну ситуацію в лікарнях