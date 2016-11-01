В Пакистане заявили о четырех погибших гражданских в Кашмире
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В вооруженных силах Пакистана сообщили, что индийская армия в понедельник открыла огонь в районе линии контроля в Кашмире, в результате чего четверо мирных жителей погибли, еще 6 получили тяжелые ранения, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Как отмечается в заявлении, перестрелка между двумя сторонами продлилась до ночи понедельника. Выпущенные пакистанской армией снаряды попали в объекты индийской стороны.
В последнее время наблюдается обострение пакистано-индийских отношений из-за проблем Кашмира. Стороны неоднократно вступали в перестрелку вблизи линии контроля, что приводило к человеческим жертвам.