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15 марта, 19:03 • 115207 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166631 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137986 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130433 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112792 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105465 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101416 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135108 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Пакистане заявили о четырех погибших гражданских в Кашмире

В Пакистане заявили о четырех погибших гражданских в Кашмире

Киев • УНН

 • 8363 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В вооруженных силах Пакистана сообщили, что индийская армия в понедельник открыла огонь в районе линии контроля в Кашмире, в результате чего четверо мирных жителей погибли, еще 6 получили тяжелые ранения, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Как отмечается в заявлении, перестрелка между двумя сторонами продлилась до ночи понедельника. Выпущенные пакистанской армией снаряды попали в объекты индийской стороны.

В последнее время наблюдается обострение пакистано-индийских отношений из-за проблем Кашмира. Стороны неоднократно вступали в перестрелку вблизи линии контроля, что приводило к человеческим жертвам.

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