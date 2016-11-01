В Пакистане заявили о четырех погибших гражданских в Кашмире

Как отмечается в заявлении, перестрелка между двумя сторонами продлилась до ночи понедельника. Выпущенные пакистанской армией снаряды попали в объекты индийской стороны.

В последнее время наблюдается обострение пакистано-индийских отношений из-за проблем Кашмира. Стороны неоднократно вступали в перестрелку вблизи линии контроля, что приводило к человеческим жертвам.