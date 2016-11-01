У Пакистані заявили про чотирьох загиблих цивільних у Кашмірі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У збройних силах Пакистану повідомили, що індійська армія в понеділок відкрила вогонь у районі лінії дійсного контролю в Кашмірі, в результаті чого четверо мирних жителів загинули, ще 6 отримали важкі поранення, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Як наголошується в заяві, перестрілка між двома сторонами продовжилася до ночі понеділка. Випущені пакистанською армією снаряди потрапили в об'єкти індійської сторони.
Останнім часом спостерігається загострення пакистано-індійських відносин через проблеми Кашміру. Сторони неодноразово вступали в перестрілку поблизу лінії контролю, що призводило до людських жертв.