В Пакистане загорелся поезд, семь человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Семь человек погибли в результате ночного пожара в вагоне пассажирского поезда в Пакистанском Хайпуре, передает Associated Press, информирует УНН.
Детали
По словам представителя железнодорожного транспорта Мохсин Сиал, поезд загорелся в Хайпуре, районе примерно в 500 километрах к северу от Карачи, столицы провинции Синд. Шесть человек погибли во время пожара, и еще одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы, когда выпрыгнула из окна поезда во время движения.
Чиновник отметил, что огонь также сильно повредил несколько других вагонов в поезде, но причина остается невыясненной.
Телевизионные кадры показали несколько сгоревших секций поезда, который направлялся из Карачи в город Лахор на востоке страны, когда загорелся вагон. Местные СМИ сообщили, что пламя бушевало по поезду в среду вечером, охватив несколько вагонов.
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В Пакистане пассажиры часто приносят в поезда собственные небольшие газовые плиты, чтобы приготовить еду, несмотря на правила, которые запрещают это делать. В переполненных поездах часто пренебрегают правилами безопасности.
Железнодорожные аварии в Пакистане часто являются результатом плохой железнодорожной инфраструктуры и служебной халатности.
В 2019 году по меньшей мере 74 пассажира погибли и десятки получили ранения в результате пожара в поезде, который спровоцировал взрыв газовой плиты в восточной провинции Пенджаб.
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