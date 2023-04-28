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У Пакистані загорівся поїзд, семеро людей загинули

У Пакистані загорівся поїзд, семеро людей загинули

Київ • УНН

 • 282129 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Семеро осіб загинули внаслідок нічної пожежі у вагоні пасажирського поїзда у Пакистанському Хайпурі, передає Associated Press, інформує УНН.

Деталі

Зі слів представника залізничного транспорту Мохсін Сіал, поїзд загорівся в Хайпурі, районі приблизно за 500 кілометрів на північ від Карачі, столиці провінції Сінд. Шестеро людей загинули під час пожежі, і ще одна жінка отримала несумісні з життям травми, коли вистрибнула з вікна поїзда під час руху.

Чиновник зазначив, що вогонь також сильно пошкодив кілька інших вагонів у поїзді, але причина залишається нез’ясованою.

Телевізійні кадри показали кілька згорілих секцій поїзда, який прямував з Карачі до міста Лахор на сході країни, коли загорівся вагон. Місцеві ЗМІ повідомили, що полум'я вирувало по поїзду в середу ввечері, охопивши кілька вагонів.

Додатково

У Пакистані пасажири часто приносять у поїзди власні невеликі газові плити, щоб приготувати їжу, незважаючи на правила, які забороняють це робити. У переповнених потягах часто нехтують правилами безпеки. Залізничні аварії У Пакистані часто є результатом поганої залізничної інфраструктури та службової недбалості.

У 2019 році щонайменше 74 пасажири загинули і десятки отримали поранення в результаті пожежі в поїзді, яка спровокувала вибух газової плити в східній провінції Пенджаб. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 11 людей загинули в тисняві під час роздачі безкоштовних пайків на півдні Пакистану

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