У Пакистані загорівся поїзд, семеро людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Семеро осіб загинули внаслідок нічної пожежі у вагоні пасажирського поїзда у Пакистанському Хайпурі, передає Associated Press, інформує УНН.
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Зі слів представника залізничного транспорту Мохсін Сіал, поїзд загорівся в Хайпурі, районі приблизно за 500 кілометрів на північ від Карачі, столиці провінції Сінд. Шестеро людей загинули під час пожежі, і ще одна жінка отримала несумісні з життям травми, коли вистрибнула з вікна поїзда під час руху.
Чиновник зазначив, що вогонь також сильно пошкодив кілька інших вагонів у поїзді, але причина залишається нез’ясованою.
Телевізійні кадри показали кілька згорілих секцій поїзда, який прямував з Карачі до міста Лахор на сході країни, коли загорівся вагон. Місцеві ЗМІ повідомили, що полум'я вирувало по поїзду в середу ввечері, охопивши кілька вагонів.
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У Пакистані пасажири часто приносять у поїзди власні невеликі газові плити, щоб приготувати їжу, незважаючи на правила, які забороняють це робити. У переповнених потягах часто нехтують правилами безпеки. Залізничні аварії У Пакистані часто є результатом поганої залізничної інфраструктури та службової недбалості.
У 2019 році щонайменше 74 пасажири загинули і десятки отримали поранення в результаті пожежі в поїзді, яка спровокувала вибух газової плити в східній провінції Пенджаб.
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