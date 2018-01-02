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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате взрыва газа в пакистанской больнице погибли шесть человек

Киев • УНН

 • 5123 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Шесть человек, включая двоих детей, погибли и более 10 пострадали в результате взрыва газового баллона на территории больницы в Пакистане, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

В результате взрыва газа в пакистанской больнице погибли шесть человек

По данным телеканала Geo TV, инцидент произошел в понедельник вечером в городе Атток, провинция Пенджаб.

Как сообщили местные власти, люди погибли при частичном обрушении здания больницы, вызванном взрывом газа. По данным спасательных служб, под завалами все еще находятся люди.

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Напомним, двенадцать человек погибли во время пожара в жилом доме в нью-йоркском Бронксе. Местные власти назвали инцидент самым страшным пожаром за последние четверть века.

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