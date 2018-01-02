В результате взрыва газа в пакистанской больнице погибли шесть человек

По данным телеканала Geo TV, инцидент произошел в понедельник вечером в городе Атток, провинция Пенджаб.

Как сообщили местные власти, люди погибли при частичном обрушении здания больницы, вызванном взрывом газа. По данным спасательных служб, под завалами все еще находятся люди.

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Напомним, двенадцать человек погибли во время пожара в жилом доме в нью-йоркском Бронксе. Местные власти назвали инцидент самым страшным пожаром за последние четверть века.