У Пакистані внаслідок вибуху газу в лікарні загинули шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Шестеро людей, включаючи двох дітей, загинули і більше 10 постраждали в результаті вибуху газового балона на території лікарні в Пакистані, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
За даними телеканалу Geo TV, інцидент стався в понеділок увечері в місті Атток, провінція Пенджаб.
Як повідомила місцева влада, люди загинули при частковому обваленні будівлі лікарні, спричиненої вибухом газу. За даними рятувальних служб, під завалами все ще перебувають люди.
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Нагадаємо, дванадцять осіб загинули під час пожежі в житловому будинку в нью-йоркському Бронксі. Місцева влада назвала інцидент найгіршою пожежою за останні чверть століття.