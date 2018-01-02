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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22390 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Пакистані внаслідок вибуху газу в лікарні загинули шестеро людей

Київ • УНН

 • 5123 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Шестеро людей, включаючи двох дітей, загинули і більше 10 постраждали в результаті вибуху газового балона на території лікарні в Пакистані, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

У Пакистані внаслідок вибуху газу в лікарні загинули шестеро людей

За даними телеканалу Geo TV, інцидент стався в понеділок увечері в місті Атток, провінція Пенджаб.

Як повідомила місцева влада, люди загинули при частковому обваленні будівлі лікарні, спричиненої вибухом газу. За даними рятувальних служб, під завалами все ще перебувають люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Південній Кореї заарештований власник фітнес-центру, де при пожежі загинуло 29 людей

Нагадаємо, дванадцять осіб загинули під час пожежі в житловому будинку в нью-йоркському Бронксі. Місцева влада назвала інцидент найгіршою пожежою за останні чверть століття.

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