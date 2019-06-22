В Пакистане откроется 1000 новых судов для борьбы с насилием над женщинами

Такие отделения появятся во всех, даже самых удаленных регионах Пакистана. “Атмосфера там будет отличаться от других судов — заявительницы смогут выражать свое мнение без всякого страха”, — сказал Хоса. Жертвы обещают защищать от мести, которой им угрожают насильники и их родственники.

Пилотный проект такого суда в Пакистане запустили еще в 2017 году. Правозащитники заявили, что он пользуется успехом и помог нескольким женщинам добиться справедливости.

Независимая Комиссия по правам человека Пакистана сообщила о 845 случаях сексуального насилия в отношении женщин за 2018 год — отмечается, что число неточное, потому что многие просто замалчивают о происшествиях. Полиция и судьи, которые защищают не жертву, а насильника, только усугубляют положение женщин.

Как сообщал УНН, в Пакистане арестовали экс-президента по обвинению в коррупции.