У Пакистані відкриється 1000 нових судів для боротьби з насильством над жінками
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Пакистані з’явиться більше 1000 нових судів, які розглядатимуть справи про насильство по відношенню до жінок. Про це повідомив глава Верховного суду країни Асіф Саїд Хоса, інформує УНН з посиланням на The Guardian.
Такі відділення з’являться в усіх, навіть найвіддаленіших регіонах Пакистану. “Атмосфера там буде відрізнятися від інших судів — заявниці зможуть висловлювати свою думку без жодного страху”, — сказав Хоса. Жертви обіцяють захищати від помсти, якою їм погрожують насильники і їх родичі.
Пілотний проект такого суду в Пакистані запустили ще в 2017 році. Правозахисники заявили, що він користується успіхом і допоміг декільком жінкам добитися справедливості.
Незалежна Комісія з прав людини Пакистану повідомила про 845 випадках сексуального насильства по відношенню до жінок за 2018 рік — зазначається, що число неточне, тому що багато хто просто замовчують про події. Поліція і судді, які захищають не жертву, а насильника, тільки погіршують становище жінок.
Як повідомляв УНН, у Пакистані заарештували екс-президента за звинуваченням в корупції.