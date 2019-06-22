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У Пакистані відкриється 1000 нових судів для боротьби з насильством над жінками

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У Пакистані з’явиться більше 1000 нових судів, які розглядатимуть справи про насильство по відношенню до жінок. Про це повідомив глава Верховного суду країни Асіф Саїд Хоса, інформує УНН з посиланням на The Guardian.

У Пакистані відкриється 1000 нових судів для боротьби з насильством над жінками

Такі відділення з’являться в усіх, навіть найвіддаленіших регіонах Пакистану. “Атмосфера там буде відрізнятися від інших судів — заявниці зможуть висловлювати свою думку без жодного страху”, — сказав Хоса. Жертви обіцяють захищати від помсти, якою їм погрожують насильники і їх родичі.

Пілотний проект такого суду в Пакистані запустили ще в 2017 році. Правозахисники заявили, що він користується успіхом і допоміг декільком жінкам добитися справедливості.

Незалежна Комісія з прав людини Пакистану повідомила про 845 випадках сексуального насильства по відношенню до жінок за 2018 рік — зазначається, що число неточне, тому що багато хто просто замовчують про події. Поліція і судді, які захищають не жертву, а насильника, тільки погіршують становище жінок.

Як повідомляв УНН, у Пакистані заарештували екс-президента за звинуваченням в корупції.

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