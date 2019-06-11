У Пакистані заарештували екс-президента за звинуваченням в корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Пакистані заарештували екс-президента країни, співголову опозиційної Пакистанської народної партії Асіфа Алі Зардарі за звинуваченням в корупції. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними антикорупційних органів Пакистану, Зардарі заарештували у його резиденції в столиці, після того, як суд відхилив його клопотання про продовження застави у справі про відмивання грошей.
Верховний суд в Ісламабаді відхилив не лише заяву щодо застави Зардарі, а і його сестри - Фаріль Талпур. Ордер на арешт останньої поки не виданий.
Зардарі і Талпур у Пакистані звинувачують в перерахуванні близько мільйона доларів з їхньої приватної компанії через фальшиві банківські рахунки. Обоє звинувачення відкидають.
Асіф Алі Зардарі був президентом Пакистану в 2008-2013 роках після усунення від влади Первеза Мушаррафа.
Нагадаємо, у Пакистані звільнили урядовця за образливі коментарі на адресу індуїстів на тлі кризи відносин з Індією.