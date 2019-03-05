Пакістан звільнив чиновника за анти-індуїстські висловлювання

Міністр інформації східної провінції Пенджаб Фаяз Чохан заявив у антиіндійській промові 4 березня, що індуїсти, які складають більш ніж 4-мільйонну меншину у переважно мусульманському Пакистані, "є тими, хто п'є коров'ячу сечу".

Ця заява була негайно засуджена у соціальних мережах старшими урядовцями кабінету прем'єр-міністра Імрана Хана, як образлива для індуїстської меншини.

Пізніше Чохан виправився, зазначивши, що мав на увазі саме Індію, а не пакистанських індуїстів. Проте федеральний уряд все ж звільнив провінційного міністра.

"Зневажання чиєїсь віри не має бути частиною чийогось виступу", - заявили в уряді.

Зазначається, що пакистанські політики у минулому не притягувались до відповідальності за образливі заяви індуїстів. Чохан раніше виступав проти інших меншин та жінок.

Раніше УНН повідомляв, що військово-морські сили Пакистану виявили у своїх територіальних водах індійську військову субмарину, але відмовились від атаки, демонструючи мирні наміри.

Нагадаємо, ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали більше 40 індійських силовиків.

26 лютого Індія завдала удару по пакистанському табору бойовиків "Джаїш-е-Мохаммад", яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.

27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили, а потім відпустили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.