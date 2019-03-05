Пакистан виявив у своїх водах військову субмарину Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Військово-морські сили Пакистану виявили у своїх територіальних водах індійську військову субмарину, але відмовились від атаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The News International.
Пакистанський флот виявив індійську субмарину в своїх водах вже вдруге з 2016 року. Згідно з відоматеріалами пакистанських військових, перископ субмарини з'явився на поверхні води близько 18:30 4 березня.
"З огляду на прагнення зберегти мир, індійська субмарина не була атакована. Це відображення мирних прагнень Пакистану. Вивчаючи урок з цього інциденту, Індія теж повинна показати свою схильність до миру", - заявили пакистанські військові.
Раніше УНН повідомляв, що згідно з заявою Індії, пакистанські війська порушили режим припинення вогню та обстріляли військові пости і села індійського району Ахнур в штаті Джамму і Кашмір.
Нагадаємо, ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали більше 40 індійських силовиків.
26 лютого Індія завдала удару по пакистанському табору бойовиків "Джаїш-е-Мохаммад", яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.
27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили, а потім відпустили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.
Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.