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Пакистан обнаружил в своих водах военную субмарину Индии

Пакистан обнаружил в своих водах военную субмарину Индии

Киев  •  УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Военно-морские силы Пакистана обнаружили в своих территориальных водах индийскую военную субмарину, но отказались от атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The News International.

Пакистанский флот обнаружил индийскую субмарину в своих водах уже второй раз с 2016 года. Согласно видеоматериалам пакистанских военных, перископ субмарины появился на поверхности воды около 18:30 4 марта.

"Учитывая стремление сохранить мир, индийская субмарина не была атакована. Это отражение мирных стремлений Пакистана. Изучая урок из этого инцидента, Индия тоже должна показать свою приверженность к миру", - заявили пакистанские военные.

Ранее УНН сообщал, что по заявлению Индии, пакистанские войска нарушили режим прекращения огня и обстреляли военные посты и села индийского района Ахнур в штате Джамму и Кашмир.

Напомним, эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали более 40 индийских силовиков.

26 февраля Индия нанесла удар по пакистанскому лагерю боевиков "Джаиш-э-Мохаммад", которые взяли на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.

27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили, а затем отпустили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.

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