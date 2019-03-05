Пакистан уволили чиновника за анти-индуистские высказывания

Министр информации восточной провинции Пенджаб Фаяз Чохан заявил в антииндийской речи 4 марта, что индуисты, которые составляют более чем четырёхмиллионное меньшинство в преимущественно мусульманском Пакистане, "это те, кто пьет коровью мочу".

Это заявление было немедленно осуждено в социальных сетях старшими чиновниками кабинета премьер-министра Имрана Хана, как оскорбительное для индуистского меньшинства.

Позже Чохан исправился, отметив, что имел в виду именно Индию, а не пакистанских индуистов. Однако федеральное правительство все же уволило провинциального министра.

"Пренебрежение чьей-либо веры не должно быть частью чьего-либо выступления", - заявили в правительстве.

Отмечается, что пакистанские политики в прошлом не привлекались к ответственности за оскорбительные заявления индуистов. Чохан ранее выступал против других меньшинств и женщин.

Ранее УНН сообщал, что военно-морские силы Пакистана обнаружили в своих территориальных водах индийскую военную субмарину, но отказались от атаки, демонстрируя мирные намерения.

Напомним, эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали более 40 индийских силовиков.

26 февраля Индия нанесла удар по пакистанской лагеря боевиков "Джаиш-э-Мохаммад", которое взяло на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.

27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили, а затем отпустили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.