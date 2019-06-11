В Пакистане арестовали экс-президента по обвинению в коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Пакистане арестовали экс-президента страны, сопредседателя оппозиционной Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари по обвинению в коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным антикоррупционных органов Пакистана, Зардари был арестован в его резиденции в столице, после того, как суд отклонил его ходатайство о продлении залога по делу об отмывании денег.
Верховный суд в Исламабаде отклонил не только заявление о залога Зардари, но и его сестры - Фариль Талпур. Ордер на арест последней пока не выдан.
Зардари и Талпур в Пакистане обвиняют в переводе около миллиона долларов с их частной компании через фальшивые банковские счета. Оба обвинения отвергают.
Зардари был президентом Пакистана в 2008-2013 годах после свержения Первеза Мушаррафа.
Напомним, в Пакистане освободили чиновника за оскорбительные комментарии в адрес индуистов на фоне кризиса отношений с Индией.