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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106443 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134782 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129553 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Пакистане арестовали экс-президента по обвинению в коррупции

В Пакистане арестовали экс-президента по обвинению в коррупции

Киев  •  УНН

 • 8471 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Пакистане арестовали экс-президента страны, сопредседателя оппозиционной Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари по обвинению в коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным антикоррупционных органов Пакистана, Зардари был арестован в его резиденции в столице, после того, как суд отклонил его ходатайство о продлении залога по делу об отмывании денег.

Верховный суд в Исламабаде отклонил не только заявление о залога Зардари, но и его сестры - Фариль Талпур. Ордер на арест последней пока не выдан.

Зардари и Талпур в Пакистане обвиняют в переводе около миллиона долларов с их частной компании через фальшивые банковские счета. Оба обвинения отвергают.

Зардари был президентом Пакистана в 2008-2013 годах после свержения Первеза Мушаррафа.

Напомним, в Пакистане освободили чиновника за оскорбительные комментарии в адрес индуистов на фоне кризиса отношений с Индией.

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