В ОРДЛО могут объявить карантин в школах и садиках на следующей неделе - ВПГ

КИЕВ. 20 марта. УНН. Как сообщили источники Восточной правозащитной группы (ВПГ), со следующей недели в ОРДЛО могут объявить карантин в учебных заведениях и детских садах. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу ВПГ в Facebook.