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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104195 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106892 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108839 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107518 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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5 марта, 13:05 • 101719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В ОРДЛО могут объявить карантин в школах и садиках на следующей неделе - ВПГ

В ОРДЛО могут объявить карантин в школах и садиках на следующей неделе - ВПГ

Киев  •  УНН

 • 13618 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Как сообщили источники Восточной правозащитной группы (ВПГ), со следующей недели в ОРДЛО могут объявить карантин в учебных заведениях и детских садах. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу ВПГ в Facebook.

По информации ВПГ, карантин не ввели раньше, так как к пандемии в ОРДЛО полностью не готовы.

На протяжении последних четырёх дней, в администрациях так называемых "ЛНР" и "ДНР" проходили закрытые совещания по поводу ситуации с коронавирусом в ОРДЛО, сообщили в группе.

"Ситуация остаётся очень критическая, несмотря на то, что СМИ незаконных военных формирований стараются не распространять темы, связанные с коронавирусом, количество больных людей с подозрением на пневмонию и ОРВИ растёт", говорится в сообщении.

Напомним, в Черновцах зафиксировано пять новых случаев COVID-19, в общем в Украине - 26.

Украинские Национальные Новости

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