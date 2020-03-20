В ОРДЛО могут объявить карантин в школах и садиках на следующей неделе - ВПГ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Как сообщили источники Восточной правозащитной группы (ВПГ), со следующей недели в ОРДЛО могут объявить карантин в учебных заведениях и детских садах. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу ВПГ в Facebook.
По информации ВПГ, карантин не ввели раньше, так как к пандемии в ОРДЛО полностью не готовы.
На протяжении последних четырёх дней, в администрациях так называемых "ЛНР" и "ДНР" проходили закрытые совещания по поводу ситуации с коронавирусом в ОРДЛО, сообщили в группе.
"Ситуация остаётся очень критическая, несмотря на то, что СМИ незаконных военных формирований стараются не распространять темы, связанные с коронавирусом, количество больных людей с подозрением на пневмонию и ОРВИ растёт", говорится в сообщении.
Напомним, в Черновцах зафиксировано пять новых случаев COVID-19, в общем в Украине - 26.