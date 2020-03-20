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У ОРДЛО можуть оголосити карантин у школах і садках на наступному тижні - СПГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Як повідомили джерела Східної правозахисної групи (СПГ), з наступного тижня в ОРДЛО можуть оголосити карантин у навчальних закладах і дитячих садах. Про це передає УНН з посиланням на сторінку СПГ в Facebook.

За інформацією СПГ, карантин не ввели раніше через те, що до пандемії в ОРДЛО повністю не готові.

Протягом останніх чотирьох днів, в адміністраціях так званих "ЛНР" і "ДНР" проходили закриті наради з приводу ситуації з коронавірусом в ОРДЛО, повідомили в групі.

"Ситуація залишається дуже критична, незважаючи на те, що ЗМІ незаконних військових формувань намагаються не поширювати теми, пов'язані з коронавірусом, кількість хворих людей з підозрою на пневмонію і ГРВІ зростає", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівцях зафіксовано п'ять нових випадків COVID-19, загалом по Україні - 26.

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