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В ОП назвали количество погибших в результате увеличения обстрелов рф Харьковской, Черниговской, Сумской областей

В ОП назвали количество погибших в результате увеличения обстрелов рф Харьковской, Черниговской, Сумской областей

Киев • УНН

 • 804496 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В результате увеличения частоты обстрелов Харьковской, Черниговской и Сумской областей погибли 16 гражданских лиц, ранены еще 28, из них трое детей. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"На Харьковщине за эту неделю (с 8 по 16 мая, - ред.) погибли 12 человек, 23 человека ранены, двое из которых - дети. В Сумской области 1 человек погиб, еще двое - ранены, в том числе один ребенок. На Черниговщине трое погибших и трое раненых. Все они - гражданские", - проинформировал Ермак.

Детали

Он отметил, что все российские преступления документируются и фиксируются правоохранителями, и оккупанты "будут отвечать за каждое". Глава ОП добавил, что "очень важно", чтобы международные партнеры понимали, что "враг осуществляет акты террора в разных регионах Украины, не только там, где есть активная линия фронта".

Ранее

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты за последний месяц увеличили обстрелы приграничных областей – Харьковской, Черниговской и Сумской.

"За последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска совершили 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область – 110. Черниговская – 29, Харьковская - 23", - проинформировала она.

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