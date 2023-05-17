У ОП назвали кількість загиблих унаслідок збільшення обстрілів рф Харківщини, Чернігівщини, Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Унаслідок збільшення частоти обстрілів Харківської, Чернігівської та Сумської областей загинуло 16 цивільних осіб, поранено ще 28, з них троє дітей. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"На Харківщині за цей тиждень (з 8 по 16 травня, - ред.) загинули 12 осіб, 23 особи поранено, двоє з яких - діти. У Сумській області 1 людина загинула, ще двоє - поранено, в тому числі одна дитина. На Чернігівщині троє загиблих і троє поранених. Усі вони - цивільні", - поінформував Єрмак.
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Він наголосив, що усі російські злочини документуються та фіксуються правоохоронцями, і окупанти "відповідатимуть за кожен". Голова ОП додав, що "дуже важливо", щоб міжнародні партнери розуміли, що "ворог здійснює акти терору у різних регіонах України, не тільки там, де є активна лінія фронту".
Раніше
Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської.
"За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська - 23", - поінформувала вона.