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В Офисе Президента сообщили детали переговоров Саакашвили и Ермака с послами G7

Киев • УНН

 • 52149 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили провели видеовстречу с послами стран "Группы семи" (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине. Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос "минского процесса" и продолжение сотрудничества с МВФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

В Офисе Президента сообщили детали переговоров Саакашвили и Ермака с послами G7

В начале диалога Андрей Ермак отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал он, отметив, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

После этого Андрей Ермак рассказал послам о заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ), которое состоялось накануне с участием обновленного состава украинской делегации.

Отмечается, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

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"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено "минским пакетом" договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, не имеющие отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в "минском процессе".

Глава Офиса Главы государства также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов.

Кроме того, Андрей Ермак проинформировал послов о ситуации с распространением коронавируса в Украине. По его словам, сейчас уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной.

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Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса Президент Украины Владимир Зеленский недавно назначили Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ, который осуществляет организационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета реформ.

"Михеил Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями. Глава Исполнительного комитета реформ отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Главе государства", - говорится в сообщении.

Указывается, что Андрей Ермак также представил дипломатам Александра Ольшанского, который указом Президента Украины назначен заместителем главы Исполнительного комитета реформ.

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С другой стороны, главы дипломатических миссий в Украине поприветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.

"Послы одобрили реформу здравоохранения, а также подчеркнули на необходимости сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства. Андрей Ермак также рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", - резюмировали в ОП.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ.

Напомним, Россия на переговорах в "нормандском формате" преедставила свое видение "консультативного совета".

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