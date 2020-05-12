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Єрмак обговорив підготовку до ТКГ з політичними радниками лідерів "Нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав — учасниць Нормандського формату під час якої сторони обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Єрмак обговорив підготовку до ТКГ з політичними радниками лідерів "Нормандської четвірки"

“Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав — учасниць Нормандського формату. Сторони приділили окрему увагу питанням безпеки, досягнення режиму сталого й всеосяжного припинення вогню та доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні Україні території Донбасу”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що також обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де Україна матиме суттєво розширене представництво, включно з віце-прем’єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами — головами профільних комітетів Верховної Ради.

“Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони”, — наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів “нормандської четвірки”, під час якої українська сторона запропонувала перезавантажити роботу тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

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