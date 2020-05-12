Єрмак обговорив підготовку до ТКГ з політичними радниками лідерів "Нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав — учасниць Нормандського формату під час якої сторони обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав — учасниць Нормандського формату. Сторони приділили окрему увагу питанням безпеки, досягнення режиму сталого й всеосяжного припинення вогню та доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні Україні території Донбасу”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що також обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де Україна матиме суттєво розширене представництво, включно з віце-прем’єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами — головами профільних комітетів Верховної Ради.
“Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони”, — наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів “нормандської четвірки”, під час якої українська сторона запропонувала перезавантажити роботу тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.