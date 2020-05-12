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Ермак обсудил подготовку к ТКГ с политическими советниками лидеров "Нормандской четверки"

Киев • УНН

 • 15905 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств — участников Нормандского формата во время которой стороны обсудили подготовку к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Ермак обсудил подготовку к ТКГ с политическими советниками лидеров "Нормандской четверки"

“Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств — участников Нормандского формата. Стороны уделили особое внимание вопросам безопасности, достижения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные Украины территории Донбасса”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также обсудили подготовку к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где Украина будет иметь существенно расширенное представительство, включая вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и народными депутатами — председателями профильных комитетов Верховной Рады.

“Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров “нормандской четверки”, во время которой украинская сторона предложила перезагрузить работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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