Саакашвілі з Єрмаком провели відеозустріч із послами G7

"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom-конференцію із послами "Великої 7-ки" і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку і обговорили можливості співпраці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Саакашвілі розповів про свої плани дій на новій посаді.

Нагадаємо, Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ 7 травня.