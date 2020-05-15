Саакашвілі з Єрмаком провели відеозустріч із послами G7
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком провели відеозустріч з послами "Великої сімки", під час якої обговорили питання можливої співпраці. Про це Саакашвілі повідомив у Facebook, інформує УНН.
"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom-конференцію із послами "Великої 7-ки" і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку і обговорили можливості співпраці", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, Саакашвілі розповів про свої плани дій на новій посаді.
Нагадаємо, Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ 7 травня.