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Саакашвілі розповів про свої плани дій на новій посаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі розповів про свої плани на посаді. Зокрема, щодо підтримки бізнесу. По це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.

Саакашвілі розповів про свої плани дій на новій посаді

"Зараз в Україні йде велика криза, яка пов’язана із світовим коронавірусом. І перше, що треба зробити, для того, щоб допомогти економіці - це звільнити людей, звільнити бізнес від адміністративного тиску", - сказав Міхеїл Саакашвілі.

Він зазначив, що є велика кількість непотрібних регуляцій, від яких потрібно позбавлятись. Зниження податків буде наступним етапом.

"На першому етапі, мені здається, що потрібно просто звільняти, відміняти абсолютно безглузді регуляції, які душать абсолютно у всіх сферах. На митниці, у податковій, у тому числі, як заповнюються всі ці накладні, які жоден податківець чи податкова не може пояснити, чому людей зобов’язують заповнювати. Це все, що стосується свободи ведення бізнесу", - додав Міхеїл Саакашвілі.

Він зазначив, що також потрібно змінювати повністю всю систему медичної реформи, оскільки всі спроби частково змінювати систему не допомагають.

Нагадаємо, Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

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