Саакашвили рассказал о своих планах действий в новой должности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту. В частности, по поддержке бизнеса. Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.
"Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с мировым коронавирусом. И первое, что нужно сделать, для того, чтобы помочь экономике - это освободить людей, освободить бизнес от административного давления", - сказал Михаил Саакашвили.
Он отметил, что есть большое количество ненужных регуляций, от которых нужно избавляться. Снижение налогов будет следующим этапом.
"На первом этапе, мне кажется, что нужно просто увольнять, отменять абсолютно бессмысленные регуляции, которые душат абсолютно во всех сферах. На таможне, в налоговой, в том числе, как заполняются все эти накладные, ни один налоговик или налоговая не может объяснить, почему людей обязывают заполнять. Это все, что касается свободы ведения бизнеса", - добавил Михаил Саакашвили.
Он отметил, что также нужно менять полностью всю систему медицинской реформы, поскольку все попытки частично менять систему не помогают.
Напомним, Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.