Саакашвили с Ермаком провели видеовстречу с послами G7

"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами "Большой 7-ки" и рассказали им о планах Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Саакашвили рассказал о своих планах действий в новой должности.

Напомним, Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ 7 мая.