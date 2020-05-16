В Офісі Президента повідомили деталі переговорів Саакашвілі та Єрмака з послами G7

На початку діалогу Андрій Єрмак зазначив, що Україна виконала всі зобов'язання, які взяла на себе для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ", – сказав він, зазначивши, що були виконані умови для повної, а не скороченої програми співпраці.

Після цього Андрій Єрмак розповів послам про засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (ТКГ), яке відбулося напередодні за участю оновленого складу української делегації.

Зазначається, що на наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян – внутрішньо переміщених осіб, які "можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області та покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".

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"Ми готові узгоджувати, як це передбачено "мінським пакетом" домовленостей, з громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу", – сказав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в "мінському процесі".

Очільник Офісу Глави держави також повідомив, що найближчими тижнями разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи нормандського та мінського переговорних форматів.

Крім того, Андрій Єрмак поінформував послів щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні. За його словами, наразі рівень захворюваності в країні помірний, 11 травня відбувся перший етап послаблення карантинних заходів. Наступний етап запланований на кінець травня, якщо епідемічна ситуація залишатиметься стабільною.

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Керівник Офісу Президента наголосив, що українська влада має намір впевнено рухатися шляхом реформ, і для посилення цього процесу Президент України Володимир Зеленський нещодавно призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який здійснює організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради реформ.

"Міхеіл Саакашвілі, який також був присутній на зустрічі, розповів послам G7 та ЄС про плани Національної ради щодо реформ. Зокрема, Глава держави поставив завдання удосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції та завершення реформи митниці. Крім того, серед завдань – координація співпраці з міжнародними організаціями. Голова Виконавчого комітету реформ зазначив, що незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України та буде напрацьована програма Національної ради реформ, яку представлять на затвердження Главі держави", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що Андрій Єрмак також представив дипломатам Олександра Ольшанського, який указом Президента України призначений заступником голови Виконавчого комітету реформ.

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З іншого боку, глави дипломатичних місій в Україні привітали ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності та висловили сподівання на якнайшвидше продовження співпраці України з МВФ, що особливо важливо для української економіки в умовах пандемії коронавірусу та запроваджених у зв’язку з цим обмежувальних заходів.

"Посли схвально оцінили медичну реформу, а також наголосили на необхідності збереження незалежності НАБУ та подальшого реформування системи судочинства. Андрій Єрмак також розповів, що Президент України Володимир Зеленський має намір провести спілкування зі ЗМІ щодо підсумків першого року свого президентства", - резюмували в ОП.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ.

Нагадаємо, Росія на переговорах у "нормандському форматі" представила своє бачення "консультативної ради".