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В одной из воинских частей Киевской области произошло массовое отравление

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила об инциденте с пищевым отравлением военнослужащих в воинской части в г.Васильков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

В одной из воинских частей Киевской области произошло массовое отравление

“4 декабря 2018 года в 16:30 в медицинский пункт одной из воинских частей, которая дислоцируется в г. Васильков Киевской области обратились 12 военнослужащих срочной службы с жалобами на боль в желудке, понос, субфебрильную температуру”, — говорится в сообщении.

Военнослужащим оказана первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз — гастроэнтероколит.

5 декабря 2018 года должностными лицами 10 Регионального санитарно-эпидемиологического управления (далее — Управление), осуществлены мероприятия по установлению причин, которые предшествовали данному факту, в частности, были отобраны бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части, выдано предписание по поводу регистрации случаев острых кишечных инфекций. 6 декабря 2018 года представителями Управления осуществлен выезд в указанную воинскую часть для проведения дополнительных исследований.

Сейчас под наблюдением врачей Национального военно-медицинского клинического центра “Главный военный клинический госпиталь” находятся 20 человек.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины обеспечивается контроль по проведению служебного расследования по факту заболевания военнослужащих. По результатам расследования будет осуществлено соответствующее реагирование, а при наличии оснований виновные должностные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, 8 мая в ВСУ опровергли информацию об отравлении военных в Черкассах.

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