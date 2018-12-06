У одній з військових частин на Київщині сталось масове отруєння
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону України повідомила про інцидент з харчовим отруєнням військовослужбовців у військовій частині у м.Васильків. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“4 грудня 2018 року о 16:30 до медичного пункту однієї з військових частин, яка дислокується у м. Васильків Київської області звернулися 12 військовослужбовців строкової служби зі скаргами на біль у шлунку, пронос, субфебрильну температуру”, — йдеться у повідомленні.
Військовослужбовцям надано першу медичну допомогу та встановлено попередній діагноз — гастроентероколіт.
5 грудня 2018 року службовими особами 10 Регіонального санітарно-епідеміологічного управління (далі — Управління), здійснено заходи щодо встановлення причин, які передували даному факту, зокрема, було відібрано бактеріальні змиви, проби води та їжі у військовій частині, надано припис з приводу реєстрації випадків гострих кишкових інфекцій. 6 грудня 2018 року представниками Управління здійснено виїзд до вказаної військової частини щодо проведення додаткових досліджень.
Наразі під наглядом лікарів Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” перебувають 20 осіб.
Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України забезпечується контроль щодо проведення службового розслідування за фактом захворювання військовослужбовців. За результатами розслідування буде здійснено відповідне реагування, а за наявності підстав винні посадові особи будуть притягнуті до передбаченої законом відповідальності.
Нагадаємо, 8 травня у ЗСУ спростували інформацію про отруєння військових у Черкасах.