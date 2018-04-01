В Одессе горят складские помещения неподалеку АЗС

В дежурную часть ГУНП поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха.

По информации ГСЧС площадь пожара 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения пожара.

На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.

Как сообщал УНН, в спальном микрорайоне в Одессе произошла стрельба.