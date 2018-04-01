У Одесі горять складські приміщення неподалік АЗС
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Одесі зайнялися складські приміщення неподалік від АЗС. Про це повідомив кореспонденту УНН радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.
До чергової частини ГУНП надійшло повідомлення про пожежу у Суворівському районі міста по Миколаївській дорозі в приміщені столярного цеху.
За інформацією ДСНС площа пожежі 300 квадратних метрів, але є висока ймовірність розповсюдження пожежі.
На місце прибули 10 одиниць спеціальної техніки для локалізації пожежі.
Як повідомляв УНН, у спальному мікрорайоні в Одесі сталася стрілянина.