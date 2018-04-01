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У Одесі горять складські приміщення неподалік АЗС

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Одесі зайнялися складські приміщення неподалік від АЗС. Про це повідомив кореспонденту УНН радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. 

До чергової частини ГУНП надійшло повідомлення про пожежу у Суворівському районі міста по Миколаївській дорозі в приміщені столярного цеху.

За інформацією ДСНС площа пожежі 300 квадратних метрів, але є висока ймовірність розповсюдження пожежі.

На місце прибули 10 одиниць спеціальної техніки для локалізації пожежі.

Як повідомляв УНН, у спальному мікрорайоні в Одесі сталася стрілянина.

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