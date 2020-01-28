В ОБСЕ считают "формулу Штайнмайера" простым инструментом, который нужно закрепить в украинском законодательстве

"Основное достижение - согласование (группой - ред.) "формулы Штайнмайера". Ведь это простой инструмент", - рассказал Морель.

Он также отметил, что формула появилась не из ниоткуда, вопреки всем спорам, о ней говорилось уже через год с начала войны на Донбассе.

"Она (формула - ред.) была озвучена еще в октябре 2015 года, когда встретились лидеры ("нормандской четверки" - ред.), поскольку они видели, что время шло до крайнего установленного срока - до конца года, и связь выборов и статуса не был четким в тексте, и мы имели различные тексты... Поэтому лидеры согласовали пошаговую связь двух элементов", - добавил Морель.

Также он отметил, что открытым остается вопрос статуса и выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Морель напомнил о продлении Верховной Радой в силу закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Эта задача все еще впереди, ведь нужно внести дополнительные поправки в законодательство, чтобы имплементировать формулу", - сообщил он, добавив, что для этого используются разные подходы.

Как сообщалось ранее в УНН, Пристайко: говорить о честных выборах в тех условиях, которые есть сейчас на Донбассе, нельзя.