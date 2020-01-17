Говорити про чесні вибори в тих умовах, які є зараз на Донбасі, не можна - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Говорити про проведення справедливих, чесних виборів на Донбасі за умов, які є зараз, не можна – з цим погодились представники ОБСЄ. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду у п'ятницю, 17 січня, передає кореспондент УНН.
"Що стосується виборів, які можуть відбутись на окупованій зараз території України. На мою персональну думку, говорити про проведення справедливих, чесних виборів за цих умов (перебування окупаційних військ і відсутності контролю за українсько-російським кордоном – ред.), а також і інших, які зараз є, не можна", - сказав Пристайко.
Він нагадав, що в т.зв. "формулі Штайнмайєра" зазначено, що визначення справедливості виборів візьме на себе ОБСЄ БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини - ред.).
"Я мав розмову з керівництвом БДІПЛ ОБСЄ, яке сказало, що в таких умовах вони не усвідомлюють, яким чином можна забезпечити справедливі і чесні (вибори - ред.)", - зауважив міністр.
Як повідомлялося в УНН, українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі наголошує, що вибори на Донбасі можна проводити тільки тоді, коли кордони держави перебувають під її повним контролем або контролем міжнародних спостерігачів.