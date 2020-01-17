Говорить о честных выборах в тех условиях, которые есть сейчас на Донбассе, нельзя - Пристайко

КИЕВ. 17 января. УНН. Говорить о проведении справедливых, честных выборов на Донбассе в условиях, которые есть сейчас, нельзя - с этим согласились представители ОБСЕ. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 января, передает корреспондент УНН.