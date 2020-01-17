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Говорить о честных выборах в тех условиях, которые есть сейчас на Донбассе, нельзя - Пристайко

Киев • УНН

 • 12337 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Говорить о проведении справедливых, честных выборов на Донбассе в условиях, которые есть сейчас, нельзя - с этим согласились представители ОБСЕ. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 января, передает корреспондент УНН.

Говорить о честных выборах в тех условиях, которые есть сейчас на Донбассе, нельзя - Пристайко

"Что касается выборов, которые могут состояться на оккупированной сейчас территории Украины. По моему персональному мнению, говорить о проведении справедливых, честных выборов в этих условиях (пребывание оккупационных войск и отсутствия контроля за украинской-российской границей - ред.), а также и других, которые сейчас есть, нельзя", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что в т.н. "формуле Штайнмайера" указано, что определение справедливости выборов возьмет на себя ОБСЕ БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ред.).

"Я разговаривал с руководством БДИПЧ ОБСЕ, которое сказало, что в таких условиях они не осознают, каким образом можно обеспечить справедливые и честные (выборы - ред.)", - отметил министр.

Как сообщалось в УНН, украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отмечает, что выборы на Донбассе можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей.

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