У ОБСЄ вважають "формулу Штайнмайєра" простим інструментом, який потрібно закріпити в українському законодавстві

$41.280.10
45.550.52
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 1830 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 180717 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 135517 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 118122 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 125516 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 144819 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145986 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230570 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217433 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187614 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 15157 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 17349 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 15525 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 14754 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 13449 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 180720 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 172547 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 291827 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 314009 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 395548 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 24 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 2218 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56384 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 39239 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53541 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У ОБСЄ вважають "формулу Штайнмайєра" простим інструментом, який потрібно закріпити в українському законодавстві

Київ • УНН

 • 17905 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Координатор ОБСЄ у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи П'єр Морель назвав "формулу Штайнмайєра" простим інструментом, який потрібно імплементувати до українського законодавства. Про це він розповів на міжнародній конференції "ОБСЄ в Україні у 2019 році", передає кореспондент УНН.

У ОБСЄ вважають "формулу Штайнмайєра" простим інструментом, який потрібно закріпити в українському законодавстві

"Основне досягнення - узгодження (групою - ред.) "формули Штайнмайєра". Адже це простий інструмент", - розповів Морель.

Він також зазначив, що формула з’явилась не раптово, всупереч усім суперечкам, про неї йшлось вже за рік з початку війни на Донбасі.

"Вона (формула - ред.) була озвучена ще в жовтні 2015 року, коли зустрілися лідери ("нормандської четвірки" - ред.), оскільки вони бачили, що час спливав до крайнього встановленого терміну - до кінця року, і зв'язок виборів і статусу не був чітким у тексті, і ми мали різні тексти... Тож лідери узгодили покроковий зв'язок двох елементів", - додав Морель.

Також він зазначив, що відкритим залишається питання статусу та виборів на окупованих територіях Донбасу.

Морель нагадав про продовження Верховною Радою чинності закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

"Це завдання усе ще попереду, адже потрібно внести додаткові правки до законодавства, щоб імплементувати формулу", - повідомив він, додавши, що для цього використовуються різні підходи.

Як повідомлялося раніше в УНН, Пристайко: говорити про чесні вибори в тих умовах, які є зараз на Донбасі, не можна. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.16
Bitcoin
$80,807.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48