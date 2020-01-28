У ОБСЄ вважають "формулу Штайнмайєра" простим інструментом, який потрібно закріпити в українському законодавстві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Координатор ОБСЄ у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи П'єр Морель назвав "формулу Штайнмайєра" простим інструментом, який потрібно імплементувати до українського законодавства. Про це він розповів на міжнародній конференції "ОБСЄ в Україні у 2019 році", передає кореспондент УНН.
"Основне досягнення - узгодження (групою - ред.) "формули Штайнмайєра". Адже це простий інструмент", - розповів Морель.
Він також зазначив, що формула з’явилась не раптово, всупереч усім суперечкам, про неї йшлось вже за рік з початку війни на Донбасі.
"Вона (формула - ред.) була озвучена ще в жовтні 2015 року, коли зустрілися лідери ("нормандської четвірки" - ред.), оскільки вони бачили, що час спливав до крайнього встановленого терміну - до кінця року, і зв'язок виборів і статусу не був чітким у тексті, і ми мали різні тексти... Тож лідери узгодили покроковий зв'язок двох елементів", - додав Морель.
Також він зазначив, що відкритим залишається питання статусу та виборів на окупованих територіях Донбасу.
Морель нагадав про продовження Верховною Радою чинності закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
"Це завдання усе ще попереду, адже потрібно внести додаткові правки до законодавства, щоб імплементувати формулу", - повідомив він, додавши, що для цього використовуються різні підходи.
Як повідомлялося раніше в УНН, Пристайко: говорити про чесні вибори в тих умовах, які є зараз на Донбасі, не можна.