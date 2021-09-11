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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129417 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145648 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121084 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118580 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Нью-Йорке началась церемония к годовщине терактов 11 сентября

В Нью-Йорке началась церемония к годовщине терактов 11 сентября

Киев  •  УНН

 • 25039 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября началась на мемориале в Нью-Йорке. Трансляцию церемонии ведет обслуживающий мемориал музей, а также главные телеканалы США, пишет УНН.

Детали

В мероприятии участвует президент США Джо Байден, прибывший накануне в Нью-Йорк. Выступления главы государства на мероприятии не планируется — как уточняла ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, этот день будет посвящен памяти погибших.

В церемонии помимо Байдена участвуют бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон. Мероприятие началось с выноса американского флага и исполнения гимна — песни “Знамя, усыпанное звездами”. Затем прошла первая минута молчания. В течение церемонии их будет еще пять. В этот же миг в храмах по всему Нью-Йорку зазвонили колокола.

После минуты молчания с речью выступил Майкл Лоу — отец погибшей 11 сентября Сары Лоу. Она была стюардессой на одном из захваченных террористами самолетов. После этого началось зачитывание имен погибших в терактах.

Контекст

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки “Аль-Каида” захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

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