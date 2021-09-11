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У Нью-Йорку розпочалася церемонія до річниці терактів 11 вересня

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Церемонія в пам’ять про жертви терактів 11 вересня почалася на меморіалі в Нью-Йорку. Трансляцію церемонії веде обслуговуючий меморіал музей, а також головні телеканали США, пише УНН.

Деталі

У заході бере участь президент США Джо Байден, який прибув напередодні в Нью-Йорк. Виступи глави держави на заході не планується — як уточнювала раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі, цей день буде присвячений пам’яті загиблих.

У церемонії крім Байдена беруть участь колишні президенти США Барак Обама і Білл Клінтон. Захід розпочався з виносу американського прапора і виконання гімну — пісні “Прапор, всипаний зірками”. Потім пройшла перша хвилина мовчання. Протягом церемонії їх буде ще п’ять. У цю ж мить в храмах по всьому Нью-Йорку задзвонили дзвони.

Після хвилини мовчання з промовою виступив Майкл Лоу — батько загиблої 11 вересня Сари Лоу. Вона була стюардесою на одному із захоплених терористами літаків. Після цього почалося зачитування імен загиблих в терактах.

Контекст

11 вересня 2001 року 19 терористів з угруповання “Аль-Каїда” захопили в США чотири пасажирські авіалайнери. Два з них вони направили на вежі Всесвітнього торгового центру (ВТЦ) — найвищі на той момент будівлі у Нью-Йорку, третій — на будівлю Пентагону у передмісті Вашингтона. Четвертий літак також прямував в сторону американської столиці, однак розбився недалеко від міста Шанксвілл у штаті Пенсільванія. В результаті терактів загинули 2 977 осіб.

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