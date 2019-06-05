В Нью-Мексико произошел взрыв в аэропорту
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Взрыв прогремел в среду в международном аэропорту города Розуэлл (штат Нью-Мексико). Об этом сообщает телеканал CBS, информирует УНН.
По данным телеканала, на данный момент информации о жертвах не поступало.
Телеканал отмечает, что в результате взрыва, прогремевшего после полудня (21:00 по киевскому времени), пострадали несколько человек.
Полиция штата в своем Twitter подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия. Телеканал не исключает, что взрыв мог произойти в ходе подготовки пожарных в запуске фейерверков.
Как сообщал УНН, на автозаправке на Черниговщине произошел взрыв. Правоохранители сообщили, что в ходе расследования подозревают поджог.